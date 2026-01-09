Mamma e figlia morte dopo il Natale | indagini sull’ipotesi di veleno alla vigilia dei funerali

La comunità di Pietracatella si appresta a vivere un momento di raccoglimento in seguito alla morte di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, avvenuta poco dopo il Natale. Le indagini si concentrano sull’ipotesi di una possibile intossicazione, mentre si avvicinano i funerali programmati per domani. Un momento di silenzio per riflettere su un evento che ha colpito profondamente il paese.

La comunità di Pietracatella si prepara a un sabato di silenzio e raccoglimento. Domani, 10 gennaio, alle 10, nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli saranno celebrati i funerali di Sara Di Vita, 15 anni, e di sua madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, morte nelle ore successive al Natale dopo un ricovero all’ ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione. Per l’occasione il paese in provincia di Campobasso ha proclamato il lutto cittadino, un gesto che restituisce la misura dello sgomento che ha attraversato l’intera comunità. >> Incidente stradale mortale, a bordo moglie e marito: una tragedia Il cordoglio di Pietracatella e il dolore della scuola. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

