Maltempo allerta meteo per domani 10 gennaio 2026 | le regioni a rischio

L’Italia si prepara a un fine settimana caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili. Per domani, 10 gennaio 2026, è prevista un’allerta meteo che interesserà diverse regioni, con il nord alle prese con temperature rigide e il centro-sud sotto l’influenza di una perturbazione. È importante monitorare gli aggiornamenti ufficiali per affrontare con attenzione eventuali criticità legate al maltempo.

Il weekend si apre sotto il segno dell'instabilità atmosferica, con un'Italia divisa tra il gelo persistente del settentrione e una perturbazione che non sembra voler concedere tregua al centro-sud. Mentre le temperature subiscono sbalzi improvvisi, la Protezione Civile ha emesso un nuovo bollettino che mette in guardia milioni di cittadini. Non si tratta solo di pioggia, ma di un mix esplosivo di correnti fredde e umidità che sta per colpire duramente alcune zone specifiche della nostra penisola, rendendo la giornata di sabato 10 gennaio particolarmente critica.

