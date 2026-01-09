Maltempo allerta arancione per mareggiate prorogata fino a sabato 10 gennaio | le previsioni

L’allerta arancione per mareggiate, valida per la zona di Livorno e la costa, è stata prorogata fino alle 9 di sabato 10 gennaio. Le previsioni indicano condizioni di mare agitato e possibili rischi legati alle mareggiate. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le necessarie precauzioni per garantire la sicurezza.

L'allerta arancione per mareggiate nella zona di Livorno e della costa è stata prorogata fino alle 9 di sabato 10 gennaio. Fino alle 23.59 poi la criticità diminuirà, e l'allerta passerà a gialla. Resterà in vigore per vento fino alle 23.59 di venerdì 9 gennaio. Il bollettino emesso dalla sala. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Leggi anche: Maltempo, prorogata fino a venerdì l'allerta meteo per vento e mareggiate Leggi anche: Maltempo, raffiche di libeccio fino a 80 chilometri orari: prorogata l'allerta meteo gialla per mareggiate Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri; Maltempo a Livorno, forti raffiche di Libeccio in arrivo: domani allerta meteo gialla per vento e arancione per mareggiate; Ancora maltempo in Toscana: allerta arancione per vento e mareggiate; Maltempo, allerta arancione per mareggiate: onde fino a cinque metri. Allerta arancione per mareggiate, nuova fase di maltempo: vento fino a 100 km/h, onde di 5 metri - Meteo Toscana, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso codice arancione sulla costa centro- lanazione.it

