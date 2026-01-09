Malonno | visita guidata alla Miniera Ferrominers

Scopri la Miniera Ferrominers di Malonno, un patrimonio storico della Valle dei Segni. Dopo oltre 70 anni di chiusura, questa miniera è stata riaperta questa stagione, offrendo una visita guidata che permette di esplorare le testimonianze di un passato industriale importante. Un’occasione per conoscere la storia locale e immergersi in un ambiente unico, tra natura e memoria.

