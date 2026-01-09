Malonno | visita guidata alla Miniera Ferrominers
Scopri la Miniera Ferrominers di Malonno, un patrimonio storico della Valle dei Segni. Dopo oltre 70 anni di chiusura, questa miniera è stata riaperta questa stagione, offrendo una visita guidata che permette di esplorare le testimonianze di un passato industriale importante. Un’occasione per conoscere la storia locale e immergersi in un ambiente unico, tra natura e memoria.
Avventura, storia e incanto nel cuore della Valle dei Segni: dopo oltre 70 anni di chiusura, questo inverno ha riaperto la Miniera Ferrominers di Malonno. Dismessa dal 1953, la miniera è stata oggi restituita al pubblico grazie a un importante progetto di riqualificazione sostenuto da fondi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Sabato 27 dicembre la Miniera Ferrominers di Malonno apre eccezionalmente di sera! La visita guidata inizierà alle 20:00 e sarà un’occasione per scoprire la miniera da una prospettiva diversa, insieme alle nostre guide. All'uscita, per chi lo desidera, ci - facebook.com facebook
