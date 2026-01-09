Maldini alla Juventus torna in auge l’atalantino come alternativa a Chiesa | le ultimissime

Da juventusnews24.com 9 gen 2026

Recentemente si torna a parlare di Maldini come possibile alternativa a Chiesa per la Juventus, nell’ambito della ricerca di un vice Yildiz. L’attenzione si concentra sulle trattative e sulle novità di mercato riguardanti il giocatore dell’Atalanta, considerato un’opzione valida per rafforzare l’attacco bianconero. Ecco le ultime aggiornamenti sulla situazione e le prospettive future.

sulla ricerca del club di un vice Yildiz. Il mercato della  Juventus  in questo gennaio 2026 è focalizzato sulla ricerca di un profilo specifico: un elemento che possa alternarsi con  Kenan Yildiz  senza intaccarne la centralità nel progetto di Luciano Spalletti. Durante una diretta sul canale YouTube di  Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato  Matteo Moretto  ha analizzato le diverse opzioni sul tavolo, soffermandosi in particolare sul possibile ritorno di  Federico Chiesa  e sull’emergere di piste alternative più sostenibili economicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

