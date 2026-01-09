Recentemente si torna a parlare di Maldini come possibile alternativa a Chiesa per la Juventus, nell’ambito della ricerca di un vice Yildiz. L’attenzione si concentra sulle trattative e sulle novità di mercato riguardanti il giocatore dell’Atalanta, considerato un’opzione valida per rafforzare l’attacco bianconero. Ecco le ultime aggiornamenti sulla situazione e le prospettive future.

sulla ricerca del club di un vice Yildiz. Il mercato della Juventus in questo gennaio 2026 è focalizzato sulla ricerca di un profilo specifico: un elemento che possa alternarsi con Kenan Yildiz senza intaccarne la centralità nel progetto di Luciano Spalletti. Durante una diretta sul canale YouTube di Fabrizio Romano, l’esperto di calciomercato Matteo Moretto ha analizzato le diverse opzioni sul tavolo, soffermandosi in particolare sul possibile ritorno di Federico Chiesa e sull’emergere di piste alternative più sostenibili economicamente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Maldini alla Juventus, torna in auge l’atalantino come alternativa a Chiesa: le ultimissime

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: Chiesa torna? La Juventus ricorda Gianluca Vialli

Leggi anche: Chiesa torna alla Juventus: dove giocherebbe con Spalletti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Live Calciomercato: Guendouzi ad un passo dal Fenerbahce, Lazio su Maldini, la Juventus pensa a Chiesa - facebook.com facebook

#MaldiniJuventus Spunta la clamorosa suggestione x.com