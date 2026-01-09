Malasanità la storia di Daniela Montesi | Per anni sottoposta a chemioterapia ma non avevo nessun tumore
La storia di Daniela Montesi evidenzia le conseguenze di un errore diagnostico nella malasanità. Tra il 2006 e il 2011, è stata sottoposta a chemioterapia per un presunto linfoma intestinale, risultato che si è rivelato errato solo anni dopo, con una biopsia ossea. Questa vicenda mette in luce l’importanza di un percorso diagnostico accurato e delle verifiche mediche.
Dal 2006 al 2011 la donna è stata curata per una diagnosi di linfoma intestinale. Solo dopo anni una biopsia ossea ha rivelato l'errore. La condanna della Corte d'Appello di Firenze. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
