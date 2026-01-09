Maignan insulta l’arbitro Mariani | follia del portiere del Milan contro il Genoa! Cosa ha detto e cosa rischia adesso

Durante la partita tra Milan e Genoa, il portiere Maignan ha rivolto un commento offensivo all’arbitro Mariani. La scena ha attirato l’attenzione, sollevando discussioni sulla condotta in campo. Si tratta di un episodio che potrebbe comportare sanzioni disciplinari per il calciatore. Di seguito, i dettagli sulle dichiarazioni di Maignan e le possibili conseguenze.

Maignan ha insultato l’arbitro Mariani nella partita di ieri sera tra Milan e Genoa. Ecco che cosa ha detto il capitano rossonero e cosa rischia adesso. Il fischio finale di Milan-Genoa, terminata con il risultato di 1-1, non ha sancito la fine delle ostilità, ma ha dato il via a un terzo tempo piuttosto incandescente tra le mura di San Siro. La sfida, chiusa tra mille polemiche per le decisioni arbitrali del finale, vede al centro della bufera Mike Maignan che ha perso completamente il controllo nei confronti del direttore di gara Maurizio Mariani. La scintilla che ha fatto esplodere la rabbia del numero 16 è stata la concessione del calcio di rigore nei minuti di recupero a favore del Grifone, penalty poi fallito da Nicolae Stanciu. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Maignan insulta l’arbitro Mariani: follia del portiere del Milan contro il Genoa! Cosa ha detto e cosa rischia adesso Leggi anche: Milan-Genoa, Maignan insulta Mariani? Ecco cosa dicono le immagini. Evidente: i rossoneri danno fastidio Leggi anche: Milan-Genoa di fuoco, Maignan perde la testa con l’arbitro: “Figlio di…” Cosa rischia? Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Maignan furioso alla fine di Milan-Genoa: cosa ha urlato all'arbitro Mariani? - Il labiale del capitano del Milan è molto chiaro: "fils de pute". eurosport.it

