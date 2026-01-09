Maggio musicale ambasciata di Mosca spara | Cancellare spettacolo Zakharova è russofobia Giani | Frasi da periodo sovietico

Il recente dibattito sull’annullamento dello spettacolo di Zakharova ha acceso polemiche tra le istituzioni italiane e russe. L’ambasciata di Mosca ha definito questa decisione una forma di russofobia, mentre alcuni commentatori italiani la considerano un ritorno a retaggi sovietici. Questa vicenda riflette le tensioni ancora presenti tra i due paesi e solleva interrogativi sul rispetto delle libertà culturali e diplomatiche.

"Non resta che 'congratularsi' con l'Italia e con Firenze, culla del Rinascimento, per l'ennesimo 'traguardo', ovvero per l'ulteriore immersione nelle torbide acque della russofobia". Lo ha affermato l'ambasciata russa in Italia in una nota, criticando la decisione di sospendere il balletto Pas de deux for toes and fingers con la ballerina Svetlana Zakharova e il violinista Vadim Repin, in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino il 20 e 21 gennaio L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Maggio musicale, ambasciata di Mosca spara: “Cancellare spettacolo Zakharova è russofobia”. Giani: “Frasi da periodo sovietico” Leggi anche: Annullato il balletto al Maggio Musicale, tensione tra l’ambasciata russa e Giani. L’ambasciatore: “Firenze contribuisce alla russofobia” Leggi anche: Maggio musicale: sospeso il balletto di Svetlana Zakharova. Motivo: le tensioni internazionali La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. L'Ucraina protesta con il Maggio Musicale Fiorentino e la sindaca Sara Funaro: salta lo spettacolo della ballerina filo Putin. Annullato il balletto al Maggio Musicale, tensione tra i diplomatici russi e Giani. L’ambasciatore: “Firenze contribuisce alla russofobia” - Scoppia la scintilla tra il presidente della Toscana e l’ambasciata russa in seguito alla decisione del Teatro del Maggio Musicale fiorentino di sospendere il balletto con la l'etoile russa Svetlana Z ... msn.com

