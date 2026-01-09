Maggio fiorentino sospeso balletto con l’étoile russa Zakharova

A maggio, il fascino del balletto invade Firenze con lo spettacolo “Sospeso”. Tra le protagoniste, Svetlana Zakharova, étoile russa e prima ballerina assoluta del Teatro Bol’šoj di Mosca, porta la sua esperienza e grazia in una delle città più ricche di storia e cultura. Un’occasione per apprezzare l’eleganza e la tecnica di una delle figure più rappresentative della danza contemporanea.

Svetlana Zakharova è un grande personaggio del mondo della danza. E' prima ballerina assoluta del Teatro Bol'šoj di Mosca. Maggio Musicale, per le "tensioni internazionali" sospeso il balletto con l'étoile russa Zakharova - Il Teatro teme "un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo" previsto in cartellone il 20 e 21 gennaio

Guerra in Ucraina, il Maggio cancella Zakharova e Repin - Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino ha annunciato la sospensione del balletto Pas de deux for toes and fingers con la ballerina Svetlana Zakharova e il violinista Vadim Repin, in programma il 20 ... firenzetoday.it

Maggio sospende il balletto ‘Pas de deux for toes and fingers” con Svetlana Zakharova: ‘Perdurano tensioni internazionali’ - Le tensioni 'c fa sapere la direzione del Teatro del Maggio, "creano un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo' Il Teatro del Maggio M ... controradio.it

L’Ucraina protesta con il Maggio Musicale Fiorentino e la sindaca Sara Funaro: salta lo spettacolo della ballerina filo Putin x.com

