Madre uccisa dall’ICE a Minneapolis | la rabbia delle star da Mark Ruffalo a Amanda Seyfried

La tragica morte di Renee Nicole Good, madre di 37 anni, avvenuta durante un’operazione dell’ICE a Minneapolis, ha suscitato una forte reazione pubblica. Numerose celebrità, tra cui Mark Ruffalo e Amanda Seyfried, hanno espresso il loro sconcerto e la loro vicinanza, evidenziando l’importanza di un dibattito sulle politiche di immigrazione e sui rischi connessi alle operazioni di controllo.

Renee Nicole Good, madre di 37 anni, è stata uccisa a Minneapolis da un agente dell' ICE durante un'operazione che ha scosso l'America. L'episodio, avvenuto a soli tre chilometri dal luogo dove George Floyd perse la vita nel 2020, ha scatenato un'ondata di proteste e indignazione che si è rapidamente diffusa anche nel mondo dello spettacolo. I video condivisi sui social media mostrano la Good alla guida di un SUV fermo in mezzo alla strada, tra altri veicoli parcheggiati per bloccare il passaggio degli agenti ICE. Un agente si avvicina al veicolo e tenta di aprire la portiera. Quando l'auto inizia a muoversi, un altro agente posizionato davanti al veicolo estrae l'arma e spara almeno due colpi a distanza ravvicinata, saltando indietro mentre il SUV avanza.

