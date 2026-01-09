Madonna verso Sanremo?
Si specula sulla possibile partecipazione di Madonna come ospite alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Tra le ipotesi, si discute anche di un eventuale duetto con Patty Pravo. L’indiscrezione, riportata da Il Difforme, solleva interesse tra gli appassionati di musica e spettacolo, offrendo un’anteprima sulle possibili sorprese della manifestazione.
Boom! Madonna potrebbe essere la super ospite della prossima edizione del festival di Sanremo: la vedremo duettare con Patty Pravo?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
YouTube, il video di Madonna che reinterpreta La Bambola di Patty Pravo è un pugno allo stomaco.
