Madonna ha recentemente pubblicato una cover di La Bambola, celebre brano di Patty Pravo del 1968. Questa reinterpretazione ha suscitato interesse nel mondo musicale e potrebbe indicare un possibile ritorno di Madonna a Sanremo, seguendo le orme di artisti come Patty Pravo. L’evento rappresenta un momento di attenzione per gli amanti della musica italiana e internazionale.

Madonna sorprende tutti con la cover di La Bambola. Madonna, icona mondiale della musica pop, ha pubblicato a sorpresa la cover del celebre brano La Bambola, storico successo di Patty Pravo del 1968. La canzone, cantata in italiano dalla popstar americana, accompagna la nuova campagna pubblicitaria per un profumo di Dolce & Gabbana, attualmente in fase di lancio. Il titolo ufficiale della versione di Madonna è La Bambola (for Dolce & Gabbana – The One). La clip e le prime reazioni social. Il brano è già disponibile sulle principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, Apple Music e YouTube, dove ha raccolto oltre 67mila visualizzazioni in poche ore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Madonna sorprende con la cover di La Bambola: possibile ritorno a Sanremo sulla scia di Patty Pravo

Leggi anche: Madonna canta Patty Pravo: a cosa serve la cover de La Bambola

Leggi anche: Madonna omaggia Patty Pravo, pubblicata a sorpresa la cover de ‘La Bambola’

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Madonna omaggia Patty Pravo, pubblicata a sorpresa la cover de 'La Bambola'; Madonna canta in italiano una cover di “La bambola” di Patty Pravo: ascoltala ora; Madonna omaggia Patty Pravo, pubblicata a sorpresa la cover de 'La Bambola'; Madonna sorprende i fan: la sua “Bambola” inaugura il 2026 e conquista anche Patty Pravo / IL VIDEO.

Madonna tra arte, provocazione e dolcezza: la cover di La Bambola e la nuova campagna hot per Dolce & Gabbana - Madonna incanta con la sua audace cover di 'La Bambola' e una provocante campagna per Dolce & Gabbana, unendo arte, sensualità e provocazione ... rumors.it