Madonna omaggia Patty Pravo Mariotto a La volta buona | È orrenda

Da ildifforme.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Guillermo Mariotto ha commentato negativamente l’omaggio di Madonna a Patty Pravo, definendo la sua versione di ‘La bambola’ come “orrenda”. La cover della celebre canzone del 1968 ha suscitato discussioni, evidenziando come alcune interpretazioni possano essere percepite come poco riuscite o fuori contesto. Questa opinione si inserisce in un dibattito più ampio sulla reinterpretazione di brani iconici da parte di artisti internazionali.

(Adnkronos) – “È orrenda, come quando gli americani mettono la panna nella carbonara”. Così Guillermo Mariotto ha bocciato la scelta di Madonna di omaggiare Patty Pravo incidendo una cover di ‘La bambola’, storico successo della cantante italiana del 1968.   Ospite oggi a La volta buona, lo stilista venezuelano ha commentato sorridendo: “Anche Madonna c’ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

madonna omaggia patty pravo mariotto a la volta buona 200 orrenda

© Ildifforme.it - Madonna omaggia Patty Pravo, Mariotto a La volta buona: “È orrenda”

Leggi anche: Madonna omaggia Patty Pravo, pubblicata a sorpresa la cover de ‘La Bambola’

Leggi anche: Madonna canta in italiano e omaggia Patty Pravo con “La Bambola”. La canzone rifiutata da Caterina Caselli e Little Tony poi il boom

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Madonna canta in italiano e omaggia Patty Pravo con La Bambola. La canzone rifiutata da Caterina Caselli e Little Tony poi il boom grazie alla Ragazza del Piper; Madonna omaggia Patty Pravo, pubblicata a sorpresa la cover de 'La Bambola'; Madonna canta in italiano: omaggio a Patty Pravo con “La Bambola”; Madonna omaggia la musica italiana con una nuova versione de “La bambola” di Patty Pravo/ IL VIDEO.

madonna omaggia patty pravoMadonna omaggia Patty Pravo, Mariotto a La volta buona: "È orrenda" - Così Guillermo Mariotto ha bocciato la scelta di Madonna di omaggiare Patty Pravo incidendo una cover di 'La bamb ... msn.com

madonna omaggia patty pravoMadonna canta in italiano La Bambola di Patty Pravo per Dolce & Gabbana: «È l’unica donna che ci mette ancora in soggezione» - La regina del pop è la protagonista della nuova campagna di Dolce & Gabbana per il profumo ... leggo.it

madonna omaggia patty pravoMadonna omaggia Patty Pravo con una cover a sorpresa de 'La Bambola' - Il brano, pubblicato originariamente da Patty Pravo nel 1968, è diventato negli anni un simbolo della canzone italiana. it.blastingnews.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.