Madonna omaggia Patty Pravo Mariotto a La volta buona | È orrenda
Guillermo Mariotto ha commentato negativamente l’omaggio di Madonna a Patty Pravo, definendo la sua versione di ‘La bambola’ come “orrenda”. La cover della celebre canzone del 1968 ha suscitato discussioni, evidenziando come alcune interpretazioni possano essere percepite come poco riuscite o fuori contesto. Questa opinione si inserisce in un dibattito più ampio sulla reinterpretazione di brani iconici da parte di artisti internazionali.
(Adnkronos) – “È orrenda, come quando gli americani mettono la panna nella carbonara”. Così Guillermo Mariotto ha bocciato la scelta di Madonna di omaggiare Patty Pravo incidendo una cover di ‘La bambola’, storico successo della cantante italiana del 1968. Ospite oggi a La volta buona, lo stilista venezuelano ha commentato sorridendo: “Anche Madonna c’ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
