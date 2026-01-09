Madonna celebra Patty Pravo | la cover a sorpresa de La Bambola è già virale I brani a confronto video

Recentemente, Patty Pravo ha ricevuto un omaggio speciale da parte di Madonna, che ha eseguito a sorpresa la sua celebre canzone

Patty Pravo riceve a sorpresa un omaggio internazionale di grandissimo livello: Madonna ha cantato la cover del celeberrimo La Bambola. La popstar americana è tornata a sorpresa cantando in italiano per la nuova campagna di Dolce & Gabbana. Madonna rende omaggio alla canzone italiana. L’indimenticabile brano inciso nel 1968 sarà il cuore sonoro della nuova campagna del profumo The One. La canzone non sarà considerata il primo singolo ufficiale del prossimo progetto discografico della cantante, noto come Confessions on a Dance Floor 2, ma rappresenta comunque il primo assaggio della sua nuova era artistica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

