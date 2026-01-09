Madonna canta La bambola di Patty Pravo in un video ad alto tasso erotico
Due icone che si incontrano, due grandissime cantanti sex symbol che hanno, entrambe seppur in decenni diversi, rotto gli schemi e incarnato una rivoluzione di costumi: Patty Pravo negli anni ’60 e Madonna negli ’80 hanno moltissimi punti in comune, in fatto di provocazione e innovazione. Ecco perché la notizia che Mrs Ciccone, da sempre legatissima alle sue origini italiane, ha pubblicato una sua versione, cantata rigorosamente in italiano, de La Bambola, grandissimo successo di Patty, ha fatto il giro del mondo. E il video del brano, pubblicato in contemporanea su Youtube e sui canali social della cantante, ha fatto boom di views. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: Madonna canta “La Bambola” di Patty Pravo: «Ma è cringe»
Leggi anche: Madonna canta in italiano: omaggio a Patty Pravo con “La Bambola”
Madonna canta Patty Pravo: la cover de La bambola è la prima canzone che canta completamente in italiano; Madonna canta in italiano e omaggia Patty Pravo con La Bambola. La canzone rifiutata da Caterina Caselli e Little Tony poi il boom grazie alla Ragazza del Piper; Madonna canta La bambola di Patty Pravo: guarda il video; Madonna ha pubblicato la cover di ‘La bambola’ di Patty Pravo.
Madonna canta Patty Pravo e accende lo spot Dolce & Gabbana: «La bambola rompe le regole» - Madonna che canta in italiano, Madonna che sceglie La bambola di Patty Pravo, Madonna che torna a essere protagonista di una campagna firmata Dolce & Gabbana. ilmattino.it
Madonna canta La bambola di Patty Pravo: com’è nata e perché è diventata la prima canzone in italiano della popstar - Dopo alcuni spoiler sul suo profilo Instagram, Madonna ha pubblicato una cover di "La bambola", interpretata originariamente da Patty Pravo ... fanpage.it
Madonna canta Patty Pravo: la cover de La bambola è la prima canzone che canta completamente in italiano - In attesa della seconda parte dell'album che ha cambiato la sua carriera, Madonna reinterpreta il classico del 1968 per Dolce&Gabbana ... vanityfair.it
«Tu mi fai girar, tu mi fai girar come fossi una bambola». Madonna, sorprendente, ancora una volta. Eccola che canta in italiano, per la prima volta nella sua carriera, nel video della campagna The One di Dolce & Gabbana. La bambola di Patty Pravo, non a ca - facebook.com facebook
Madonna canta "La Bambola" di Patty Pravo per Dolce&Gabbana. Come l'amicizia tra le due star è diventata la colonna sonora D&G x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.