Due icone che si incontrano, due grandissime cantanti sex symbol che hanno, entrambe seppur in decenni diversi, rotto gli schemi e incarnato una rivoluzione di costumi: Patty Pravo negli anni ’60 e Madonna negli ’80 hanno moltissimi punti in comune, in fatto di provocazione e innovazione. Ecco perché la notizia che Mrs Ciccone, da sempre legatissima alle sue origini italiane, ha pubblicato una sua versione, cantata rigorosamente in italiano, de La Bambola, grandissimo successo di Patty, ha fatto il giro del mondo. E il video del brano, pubblicato in contemporanea su Youtube e sui canali social della cantante, ha fatto boom di views. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Madonna canta La bambola di Patty Pravo in un video ad alto tasso erotico

Leggi anche: Madonna canta “La Bambola” di Patty Pravo: «Ma è cringe»

Leggi anche: Madonna canta in italiano: omaggio a Patty Pravo con “La Bambola”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Madonna canta Patty Pravo: la cover de La bambola è la prima canzone che canta completamente in italiano; Madonna canta in italiano e omaggia Patty Pravo con La Bambola. La canzone rifiutata da Caterina Caselli e Little Tony poi il boom grazie alla Ragazza del Piper; Madonna canta La bambola di Patty Pravo: guarda il video; Madonna ha pubblicato la cover di ‘La bambola’ di Patty Pravo.

Madonna canta Patty Pravo e accende lo spot Dolce & Gabbana: «La bambola rompe le regole» - Madonna che canta in italiano, Madonna che sceglie La bambola di Patty Pravo, Madonna che torna a essere protagonista di una campagna firmata Dolce & Gabbana. ilmattino.it