Maceratese il mercato è fermo La Lucchese interessata a Neglia

La Maceratese si prepara ad affrontare domenica la capolista Ostiamare, in una sfida importante al cospetto dei propri tifosi, dopo aver disputato la partita a porte chiuse contro il Chieti. Intanto, il mercato rimane fermo, con la Lucchese interessata a Neglia. La squadra biancorossa si avvicina a un momento cruciale, cercando di mantenere alta la concentrazione in vista di questa sfida.

Domenica arriva la capolista Ostiamare e per questa importante sfida la Maceratese potrà contare sui suoi tifosi dopo la gara a porte chiuse disputata contro il Chieti. Per i biancorossi si profila una sfida difficile per il valore degli avversari che vorranno cancellare il passo falso interno con l’Ancona, ma anche i biancorossi sono animati da uno spirito di rivincita dopo la sconfitta a Senigallia dove non è stato sufficiente giocare bene. Il giovane difensore Ciattaglia ha accusato un risentimento muscolare l’altro giorno, il ragazzo è sotto osservazione ma non dovrebbero esserci problemi sulla sua presenza contro la leader del girone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

