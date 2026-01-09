Macchine di lusso case e contanti | tutti i misteri sul patrimonio e l' ascesa dei Moretti

Scopri i dettagli sul patrimonio e la crescita dei Moretti, una delle famiglie più discusse nel mondo del lusso. Dalla loro presenza a Crans-Montana alle attività di Jacques e Jessica Moretti, analizzando come il loro stile di vita e le proprietà di alto valore abbiano attirato l’attenzione. Un approfondimento equilibrato e documentato su un fenomeno che unisce affari, prestigio e riservatezza.

A Crans-Montana lo stile di vita di Jacques Moretti e della moglie Jessica non è mai passato inosservato. Auto di lusso, immobili acquistati senza mutui e una crescita patrimoniale rapidissima hanno attirato l'attenzione dei residenti. " In molti si domandano da dove provengano tutti questi soldi ", racconta un abitante della località svizzera, sottolineando come il bar della coppia non sembrasse, almeno all'apparenza, così redditizio. A suscitare perplessità è anche la scarsa integrazione nella comunità locale. Secondo alcuni commercianti, Moretti non avrebbe coinvolto imprese del posto nei lavori di ristrutturazione, scelta che avrebbe alimentato malumori e persino forme di boicottaggio.

