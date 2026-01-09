Lyceum il programma Sarà un 2026 ’Insieme’ | La cultura al centro

Il Lyceum Club Internazionale di Firenze presenta il suo programma 2026, intitolato

Al via il programma 2026 del Lyceum Club Internazionale di Firenze, il primo circolo culturale femminile istituito in Italia nel 1908. Alla presentazione in Palazzo Vecchio, a fianco della presidente del Lyceum, Donatella Lippi, hanno partecipato l’assessore alla cultura del Comune di Firenze, Giovanni Bettarini e Maria Oliva Scaramuzzi, vicepresidente Fondazione CR Firenze. Leitmotiv di quest’anno la parola ‘insieme’ come valore culturale, sociale e civile che crea ponti e annulla le distanze. "Abbiamo tutti bisogno di riconoscere i valori fondamentali della nostra appartenenza a una comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

