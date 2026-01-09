Luxuria | L’amore di Mamma Schiavona è più forte dei muri e delle frane
L’amore di Mamma Schiavona si distingue per la sua forza e tenacia, superando ostacoli come muri e frane. Nonostante le difficoltà causate dal maltempo e dal dissesto idrogeologico, la devozione rimane intatta e continua a guidare i fedeli lungo i sentieri. In questo articolo, esploreremo come la fede possa attraversare anche le sfide più impegnative, mantenendo viva la tradizione e il senso di appartenenza.
Tempo di lettura: 3 minuti Il maltempo e il dissesto idrogeologico possono fermare i sentieri, ma non la devozione. La storica “ Juta dei Femminielli “, il pellegrinaggio che ogni 2 febbraio porta centinaia di persone al Santuario di Montevergine per celebrare la Candelora, quest’anno dovrà cambiare pelle. A causa di una pericolosa frana che ha isolato i monaci benedettini e reso inagibile la strada d’accesso, l’evento è stato ufficialmente posticipato. A farsi portavoce del sentimento della comunità è Vladimir Luxuria, da anni volto simbolo di questa ricorrenza. In un videomessaggio accorato, l’attivista e conduttrice ha svelato i retroscena di una decisione sofferta ma necessaria, nata dal dialogo diretto con i vertici del Santuario. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: “Non si vedono più oranghi, non sappiamo se sono scappati o se sono morti a causa delle frane e delle alluvioni. Questa specie rischia di sparire del tutto”: l’allarme dei ranger
Leggi anche: Il bilancio delle alluvioni e delle frane in Asia sale a più di mille morti
Vladimir Luxuria non rinuncia alla Candelora: - Una preghiera a Mamma Schiavona «affinché ci liberi dal Covid» e uno sguardo rivolto alla crisi di Governo, «per approvare la legge contro l'omotransfobia meglio ricucire lo strappo con Italia Viva ... ilmattino.it
«Restituite i gioielli a Mamma Schiavona» - Ha suscitato indignazione e scalpore tra i fedeli il furto avvenuto tra sabato e domenica al santuario di Montevergine a Mercogliano, nell’Avellinese. ilmattino.it
Luxuria: momento storico drammatico, Trump offende le persone transgender: serve pace e amore #Mercogliano - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.