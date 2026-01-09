Luxuria | L’amore di Mamma Schiavona è più forte dei muri e delle frane

L’amore di Mamma Schiavona si distingue per la sua forza e tenacia, superando ostacoli come muri e frane. Nonostante le difficoltà causate dal maltempo e dal dissesto idrogeologico, la devozione rimane intatta e continua a guidare i fedeli lungo i sentieri. In questo articolo, esploreremo come la fede possa attraversare anche le sfide più impegnative, mantenendo viva la tradizione e il senso di appartenenza.

