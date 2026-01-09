Luxuria | La Juta non scompare viene solo rinviata La sicurezza resta il tema principale
Luxuria ha confermato che la Juta dei Femminielli non scomparirà, ma sarà semplicemente rinviata. La sicurezza continua a essere il tema principale di questa tradizione, che quest'anno, a Montevergine, non si terrà il 2 febbraio come consuetudine. La decisione riflette la volontà di preservare le tradizioni rispettando le necessità di tutela e sicurezza dei partecipanti.
La Candelora a Montevergine, la Juta dei Femminielli, non si celebrerà il 2 febbraio come da tradizione. Non per volontà dei fedeli, né per un moto improvviso di incredulità, ma per la più prosaica delle ragioni: una frana, il 25 novembre scorso, ha chiuso la strada provinciale che conduce al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
