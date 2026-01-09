Luxuria | La Juta non scompare viene solo rinviata La sicurezza resta il tema principale

Luxuria ha confermato che la Juta dei Femminielli non scomparirà, ma sarà semplicemente rinviata. La sicurezza continua a essere il tema principale di questa tradizione, che quest'anno, a Montevergine, non si terrà il 2 febbraio come consuetudine. La decisione riflette la volontà di preservare le tradizioni rispettando le necessità di tutela e sicurezza dei partecipanti.

