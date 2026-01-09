Il mondo dei reali piange la scomparsa di Philippe Junot, deceduto a Madrid all’età di 85 anni. Primo marito di Caroline di Monaco, Junot ha lasciato un segno nella storia delle famiglie nobili. La notizia, annunciata dalla stessa figlia, rappresenta un momento di riflessione e ricordo per chi ha seguito la sua vita e il suo percorso.

Philippe Junot morto a Madrid all'età di 85 anni. Si è spento a Madrid l'8 gennaio 2026 Philippe Junot, primo marito di Caroline di Monaco, all'età di 85 anni. La notizia della morte dell'uomo d'affari francese è stata resa nota in maniera riservata, attraverso un messaggio diffuso sui social dalla figlia maggiore Victoria Junot, nata dal secondo matrimonio di Junot con Nina Wendelboe-Larsen. Al momento, la Principessa Caroline non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla scomparsa dell'ex coniuge, con cui aveva contratto matrimonio alla fine degli anni Settanta. L'annuncio pubblico della figlia ha riportato il nome di Junot al centro dell'attenzione mediatica internazionale, soprattutto per il suo legame con la famiglia Grimaldi.

Lutto tra i reali, la notizia choc arriva dalla figlia. Il suo matrimonio resta indimenticabile

