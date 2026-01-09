Taylor Mega ha annunciato la perdita della nonna Severina, madre del padre, scomparsa nelle ultime ore. La nota influencer ha condiviso il dolore sui propri canali social, ricordando la forza e la determinazione di una donna che ha affrontato molte sfide nella vita. La notizia rappresenta un momento di grande tristezza per Taylor e la sua famiglia.

Grave lutto per Taylor Mega che, nelle scorse ore, ha detto addio alla nonna paterna. La notizia della scomparsa di Severina, madre del padre dell'influencer, è stata data da Taylor attraverso i suoi canali social. Su Instagram la modella di Udine ha condiviso una serie di stories dedicate a nonna Severina, foto e ricordi legati al passato della donna. L'annuncio della morte. Taylor ha saputo della morte della nonna mentre si trovava all'estero in vacanza, ma nonostante la distanza che la separa dalla famiglia ha voluto dedicare un pensiero alla nonna. "Buon viaggio, nonna se ne è andata con l'affetto di tutta la sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lutto per Taylor Mega, morta la nonna: "Ha avuto una vita difficile e una forza enorme"

Leggi anche: Addio a Roberto Concoreggi, una vita spesa per la comunità. Lutto a Corno Giovine: “Lascia un enorme vuoto”

Leggi anche: Vasco: “Ornella Vanoni aveva appena inciso ‘Vivere’. Ora la canzone ha una forza enorme”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lutto per Taylor Mega, morta la nonna: "Ha avuto una vita difficile e una forza enorme" - Adesso avrò una persona che mi proteggerà dall'alto", ha scritto l'influencer su Instagram ... ilgiornale.it