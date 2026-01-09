Lutto nello sport | addio a Carmen Di Re il dolore di Aci Catena

L'intera comunità di Aci Catena si trova a dover affrontare un momento di grande tristezza con la perdita di Carmen Di Re. La notizia, comunicata dalla società Liberamente Aci Catena, ha suscitato cordoglio tra sportivi e cittadini, evidenziando il valore e l'affetto condiviso per una figura stimata. Il dolore per questa perdita si unisce al senso di vuoto lasciato nel cuore di molti.

Un grave lutto colpisce il mondo dello sport e l’intera comunità di Aci Catena. La tristissima notizia della morte di Carmen Di Re è stata resa nota nel primo pomeriggio di ieri dalla società Liberamente Aci Catena, guidata da Franco Pennisi, suscitando profonda commozione.Insegnante di sostegno. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Lutto nello sport italiano, addio a una vera leggenda Leggi anche: Lutto nello sport lecchese: addio a Enrico Demaldè, campione di atletica e maestro di vita Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mercato San Severino a lutto: addio a Carmen di 34 anni; Mercato San Severino a lutto: addio a Carmen di 34 anni; Lutto nel salernitano: addio a Carmen Grotta, aveva 34 anni; Mercato San Severino in lutto: addio a Carmen Grotta, scomparsa a 34 anni a poche settimane dal parto. Mercato San Severino in lutto: addio a Carmen Grotta, scomparsa a 34 anni a poche settimane dal parto - Una notizia che ha scosso l’intera comunità, in particolare la frazione di Acquarola, dove la giovane donna viveva. agro24.it

Lutto nel salernitano: addio a Carmen Grotta, aveva 34 anni - Mercato San Severino è avvolta da un profondo dolore per la prematura scomparsa di Carmen Grotta, venuta a mancare oggi, 8 gennaio, all’età di soli 34 anni. infocilento.it

Lutto nel mondo dello sport monregalese, aveva 83 anni ASD Mondovì Bocce - facebook.com facebook

Lutto nello sport, minuto di silenzio per i giovani sportivi vittime della sciagura di Crans-Montana Il Presidente del CIP De Sanctis invita a far osservare un minuto di silenzio in occasione delle manifestazioni sportive paralimpiche nel fine settimana comitatopar x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.