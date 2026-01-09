Lutto nella musica novarese addio all' uomo delle balere Roby Valente

È deceduto a 85 anni Roby Valente, conosciuto anche come Giuseppe Vallese, figura storica della scena musicale novarese. Riconosciuto come l'uomo delle balere, la sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale e non solo. La sua esperienza e passione hanno lasciato un'impronta duratura nel panorama musicale della zona, contribuendo a farne un punto di riferimento per generazioni di appassionati.

Un personaggio della storia novarese e non solo: a 85 anni si è spento Roby Valente, all'anagrafe Giuseppe Vallese, conosciuto da tutti come l'uomo delle balere.Inizialmente solo appassionato di musica, è diventato poi un professionista. Le sue prime esibizioni risalgono a 70 anni fa, nel 1955.

