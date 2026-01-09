Lutto in città | addio a Ubaldo Malossi uomo di calcio e di volontariato

È deceduto all’età di 82 anni Ubaldo Malossi, figura riconosciuta nel calcio ferrarese e nel volontariato locale. Dopo aver affrontato una lunga malattia, lascia un vuoto nella comunità per il suo impegno e dedizione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo sportivo e civico della città.

