L’Una Hotels fa tappa in pediatria Un sorriso con i piccoli pazienti

L’Una Hotels si impegna nel sociale, portando solidarietà e conforto ai giovani pazienti. Recentemente, la Pallacanestro Reggiana ha visitato il reparto di Pediatria dell’ospedale Santa Maria Nuova, con giocatori come Uglietti, Smith e Barford che hanno portato doni e un sorriso ai bambini e alle loro famiglie. Un gesto semplice, ma importante, per sostenere e rallegrare chi affronta momenti difficili.

Fuori dal campo di gioco c'è una Pallacanestro Reggiana che continua a 'vincere' come ai bei tempi. Lo ha fatto anche nei giorni scorsi, quando Lorenzo Uglietti, Jamar Smith e Jaylen Barford hanno fatto visita al reparto di Pediatria dell'ospedale Santa Maria Nuova, portando piccoli doni, ma soprattutto tanti sorrisi ai giovani pazienti, alle loro famiglie e al personale sanitario (nella foto i tre alfieri biancorossi assieme al medico Anna Lasagni). L'iniziativa, realizzata nell'ambito del progetto ' We CaRE ', ha visto anche la partecipazione di ' Curare Onlus ' e dei volontari de ' La Casina dei Bimbi ' che ogni giorno regalano attenzioni e speranza ai più piccoli.

