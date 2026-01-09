L'ultimo piano di Trump per la Groenlandia | pagare gli abitanti per convincerli a separarsi dalla Danimarca

Secondo fonti di Reuters, Donald Trump avrebbe proposto di offrire somme tra i 10mila e i 100mila dollari per ciascun abitante della Groenlandia, con l’obiettivo di convincerli a considerare l’adesione agli Stati Uniti e una separazione dalla Danimarca. La notizia evidenzia una possibile strategia di acquisizione territoriale, suscitando interesse sulla situazione politica e diplomatica dell’isola.

Secondo quanto rivelato da Reuters, Donald Trump starebbe addirittura pensando di pagare gli abitanti della Groenlandia, con cifre che vanno dai 10mila ai 100mila dollari a persona, per convincerli a separarsi dalla Danimarca e ad unirsi agli Stati Uniti.

Groenlandia, il miraggio delle terre rare. L’esperto: “Agli Usa non basta estrarre per battere la Cina: più utili alla Ue” - Gli interessi per il sottosuolo artico esistono, ma i materiali critici sono complicati da ottenere e da raffinare. ilfattoquotidiano.it

Groenlandia, la Casa Bianca: «Trump sta discutendo l'acquisto dell'isola». Parigi: gli Usa hanno escluso l'opzione militare - I principali leader europei, da Macron a Meloni, da Merz a Starmer, prendono posizione e, dopo la timida reazione dell'Unione europea, respingono le mire degli Stati ... ilmattino.it

TRUMP E LA GROENLANDIA: COME RUBARE LE RISORSE DI UNO STATO #trump #groenlandia #usa #danimarca

