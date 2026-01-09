lula ha messo il veto sulla legge per ridurre la pena a bolsonaro

Il presidente brasiliano Lula da Silva ha deciso di porre il veto sulla legge che avrebbe ridotto la pena del suo predecessore, Jair Bolsonaro. Questa scelta chiarisce l’orientamento del governo rispetto alle questioni giudiziarie legate all'ex presidente, mantenendo ferme le attuali sanzioni. La decisione evidenzia un punto di svolta nella gestione delle norme penali e nelle relazioni tra le istituzioni politiche brasiliane.

Il presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva ha infine messo il veto sulla legge che porterebbe a una riduzione della pena del suo predecessore, Jair Bolsonaro. L’ex presidente è stato condannato a oltre ventisette anni di detenzione, per aver tentato di organizzare un colpo di Stato nel 2022, dopo essere stato sconfitto alle elezioni. Secondo la legge brasiliana, l’ex leader dovrebbe scontare almeno sei o otto anni in carcere, prima di risultare idoneo al regime di detenzione alternativa. La nuova legge, che il parlamento ha già approvato lo scorso dicembre, diminuirebbe gli anni in cella a due o quattro, in base all’interpretazione dei giudici. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

