Luke Littler il ragazzino d'oro delle freccette colpisce ancora | contratto monstre da 23 milioni

Luke Littler, giovane talento delle freccette, ha firmato il contratto più ricco mai registrato nel settore, con un valore di 23 milioni di euro. Questa firma testimonia la crescita e l'importanza crescente di questo sport, sottolineando il riconoscimento internazionale del suo talento. Littler, già noto per le sue prestazioni, conferma così il suo ruolo di protagonista nel panorama delle freccette.

Il fenomeno delle freccette, Luke Littler si è preso ancora una volta la scena. Non per l'ennesimo, straordinario successo, bensì per aver sottoscritto il più ricco contratto della storia di questo sport. Firmando un decennale da 23 milioni di euro.

Luke Littler, campione di freccette, porta un Rolex da 18.000 euro incredibile quanto lui - Ha appena vinto il suo secondo titolo mondiale di fila, e lo ha fatto con un nuovo orologio al polso ... gqitalia.it

Chi è Luke Littler, l’adolescente che guadagna milioni a freccette: dal bis mondiale alla corsa degli sponsor - 1 devastante su Gian van Veen, il secondo titolo iridato consecutivo prima dei 19 anni. lasicilia.it

Gibi x @ilfreccettaroimbruttito Luke Littler, campione del mondo. Ally Pally in delirio, finale 7–1 su Van Veen: dominio totale. La Hoodie e la T-shirt “IL TALENTO DEL SECOLO” è disponibile ora sul nostro shop Clicca il link in bio! x.com

Luke Littler ha già detto come spenderà parte delle centinaia di migliaia di euro vinti trionfando nel Mondiale di freccette: “Mi farò un regalo”: https://fanpa.ge/r0mhv - facebook.com facebook

