Luisa Ranieri è La preside | La storia luminosa di Eugenia ‘a pazza’ che stravolge Caivano | VIDEO

Luisa Ranieri interpreta Eugenia Carfora, preside di Caivano, in un video che ne racconta la storia. La figura di Eugenia si distingue per il suo approccio innovativo in un contesto segnato da alta dispersione scolastica e problematiche sociali. L’episodio offre uno sguardo sulla dedizione di una donna che, con impegno e determinazione, cerca di cambiare il volto della comunità.

Per due giorni, Luisa Ranieri è stata l’ombra di Eugenia Carfora, la preside di frontiera che ha creato un istituto superiore d’avanguardia a Caivano, dove la dispersione scolastica e la criminalità tra i giovani registrano numeri altissimi. L’ha seguita in ogni angolo di quella scuola di quella. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Leggi anche: Luisa Ranieri è “La preside”, la fiction Rai ispirata alla vera storia di Eugenia Carfora: “Il Modello Caivano si può esportare”

Leggi anche: Su Rai 1 “La Preside”: tutto sulla fiction con Luisa Ranieri ispirata a Eugenia Carfora, la donna che ha cambiato Caivano

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Luisa Ranieri | La preside è una serie pop che affronta grandi temi.

La Preside, Luisa Ranieri chiarisce tutto: chi produce la serie e perché attaccano Zingaretti - Alla vigilia della messa in onda de La Preside, Luisa Ranieri, fa chiarezza sulle "cattiverie gratuite" sulla società di produzione che condivide con Luca Zingaretti. msn.com