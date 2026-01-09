Luisa Ranieri è la preside-coraggio che va di casa in casa a recuperare gli studenti | Per lei ho pianto

Luisa Ranieri si distingue come preside impegnata che, in un contesto difficile come quello di Caivano, si dedica personalmente a recuperare gli studenti in difficoltà. In un’area segnata da criminalità, droga e dispersione scolastica, la sua presenza rappresenta un esempio di impegno e attenzione ai giovani, in un ambiente difficile ma ricco di sfide e opportunità di cambiamento.

Luisa Ranieri | La preside è una serie pop che affronta grandi temi.

