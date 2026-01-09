Luisa Ranieri dalla parte degli insegnanti | Le scuole sono piene di gente super competente anche se mancano carta igienica e gesso
Luisa Ranieri, prossima protagonista della fiction La Preside, si schiera dalla parte degli insegnanti, evidenziando la loro competenza nonostante le difficoltà legate a risorse insufficienti, come carta igienica e gesso. Sottolinea l'importanza di investire nell'educazione all'empatia e all'affettività, ritenendo fondamentale indirizzare i giovani verso valori umani piuttosto che l’uso eccessivo dei social media.
Luisa Ranieri, prossima al debutto nella fiction La Preside, difende la competenza dei docenti nonostante la carenza di risorse e sottolinea l'urgenza di educare i giovani all'empatia e all'affettività piuttosto che all'uso dei social media. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
