Il Centro Pecci di Prato ospita fino al 10 maggio l’esposizione “Luigi Ghirri. Polaroid ’79-‘83”, dedicata alle fotografie realizzate con polaroid dal noto fotografo italiano. Curata da Chiara Agradi e Stefano Collicelli Cagol, questa mostra rappresenta la prima esposizione istituzionale in Italia interamente focalizzata sul lavoro su polaroid di Ghirri, offrendo uno sguardo approfondito sulla sua ricerca visiva tra il 1979 e il 1983.

’Luigi Ghirri. Polaroid ’79-‘83’. Il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, fino al 10 maggio, presenta la prima mostra istituzionale in Italia interamente dedicata al lavoro su polaroid del fotografo italiano del secondo dopoguerra più conosciuto al mondo, curata da Chiara Agradi e Stefano Collicelli Cagol e realizzata in collaborazione con la Fondazione Luigi Ghirri. Tra il 1980 e il 1981 la Polaroid gli aveva garantito una vasta fornitura di pellicole e macchine. Lo invita poi ad Amsterdam, allora sede europea dell’azienda, per provare la Polaroid 20x24 Instant Land Camera, capace di scattare in poco più di un minuto istantanee extra large. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Luigi Ghirri. Polaroid ’79-‘83’. L’esposizione al Centro Pecci

Leggi anche: Ecco le Polaroid di Ghirri. Al Pecci la mostra tributo al maestro della fotografia

Leggi anche: La visione della montagna da Escher a Luigi Ghirri

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Luigi Ghirri. Polaroid ’79–‘83 - Il Centro Pecci presenta, da sabato 22 novembre 2025 a domenica 10 maggio 2026, "Luigi Ghirri. itinerarinellarte.it

Luigi Ghirri – Polaroid ’79 – ‘83 - Realizzata in collaborazione con la Fondazione Luigi Ghirri, si tratta della prima mostra in Italia interamente dedicata al lavoro su polaroid del fotografo italiano del secondo dopoguerra più ... artribune.com

Luigi Ghirri. Polaroid ‘79 – ‘83 al Centro per l’arte contemporanea - La mostra si apre con la conferenza stampa il 20 novembre 2025, alle ore 11. villegiardini.it

Fidenza Italy 1986 Luigi Ghirri x.com

È il 5 gennaio: Luigi Ghirri nasceva oggi nel lontano 1943! - facebook.com facebook