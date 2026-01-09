Luigi Gasperin e Biagio Pilieri sono i primi prigionieri italiani rilasciati dal Venezuela Attesa per Alberto Trentini

Luigi Gasperin e Biagio Pilieri sono i primi cittadini italiani liberati dal Venezuela, dopo un periodo di detenzione. Il governo venezuelano ha comunicato il rilascio di questi prigionieri politici, tra cui anche stranieri, aprendo una nuova fase nelle relazioni diplomatiche. Attesa ora per il rilascio di Alberto Trentini, che potrebbe seguire a breve. La vicenda segna un importante passo verso la soluzione di questa delicata vicenda diplomatico-umanitaria.

Fuori dal carcere, liberi. Il Venezuela, dopo un annuncio a sorpresa fatto nelle scorse ore, ha liberato alcuni prigionieri politici, inclusi cittadini stranieri. E ci sono anche italiani. Finora sono due i connazionali tornati liberi: si tratta dell'imprenditore Luigi Gasperin e del giornalista. 🔗 Leggi su Today.it

