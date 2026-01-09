Luigi Cuppone può giocare lo stesso turno di Serie C con due maglie diverse
Luigi Cuppone, attaccante dell’Audace Cerignola, potrebbe giocare due partite di Serie C con due maglie diverse nello stesso turno di campionato. Convocato dal Cerignola, il suo futuro sembra indirizzato verso la Campania. Questa situazione insolita coinvolge il giocatore in modo singolare, evidenziando una circostanza rara nel calcio professionistico italiano.
Convocato dal Cerignola, ma il futuro è in Campania. Situazione singolare quella che coinvolge Luigi Cuppone, attaccante dell’ Audace Cerignola, che potrebbe scendere in campo nello stesso turno di campionato di Serie C con due maglie differenti, seppur in giorni diversi. Per poche ore il suo presente resta gialloblù, ma il futuro potrebbe essere già tinto di granata. Maiuri lo convoca per il Potenza. Cuppone è stato infatti regolarmente convocato da Vincenzo Maiuri per il match contro il Potenza Calcio, in programma questa sera (9 gennaio) allo stadio Monterisi. Per esigenze di organico, l’attaccante potrebbe anche essere impiegato a gara in corso, nonostante le voci di mercato sempre più insistenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Leggi anche: Lingue diverse, lo stesso dolore: "Come una nuova Gerusalemme"
Leggi anche: Le migliori 20 maglie di Serie A che non sono maglie Home
Accelerata del D.S Faggiano per l’attaccante dell’Audace Cerignola, Luigi Cuppone. Superata l’offerta della Virtus Entella. Operazione a titolo definitivo #Salernitana #Calciomercato #fblifestyle - facebook.com facebook
#Entella in pressing per Luigi #Cuppone per l'attacco [ @DiMarzio ] #Calciomercato #Transfers #SerieB x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.