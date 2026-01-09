Luigi Cuppone può giocare lo stesso turno di Serie C con due maglie diverse

Da notizieaudaci.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luigi Cuppone, attaccante dell’Audace Cerignola, potrebbe giocare due partite di Serie C con due maglie diverse nello stesso turno di campionato. Convocato dal Cerignola, il suo futuro sembra indirizzato verso la Campania. Questa situazione insolita coinvolge il giocatore in modo singolare, evidenziando una circostanza rara nel calcio professionistico italiano.

Convocato dal Cerignola, ma il futuro è in Campania. Situazione singolare quella che coinvolge Luigi Cuppone, attaccante dell’ Audace Cerignola, che potrebbe scendere in campo nello stesso turno di campionato di Serie C con due maglie differenti, seppur in giorni diversi. Per poche ore il suo presente resta gialloblù, ma il futuro potrebbe essere già tinto di granata. Maiuri lo convoca per il Potenza. Cuppone è stato infatti regolarmente convocato da Vincenzo Maiuri per il match contro il Potenza Calcio, in programma questa sera (9 gennaio) allo stadio Monterisi. Per esigenze di organico, l’attaccante potrebbe anche essere impiegato a gara in corso, nonostante le voci di mercato sempre più insistenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

luigi cuppone pu242 giocare lo stesso turno di serie c con due maglie diverse

© Notizieaudaci.it - Luigi Cuppone può giocare lo stesso turno di Serie C con due maglie diverse

Leggi anche: Lingue diverse, lo stesso dolore: "Come una nuova Gerusalemme"

Leggi anche: Le migliori 20 maglie di Serie A che non sono maglie Home

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.