L'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea è un tema di attualità che coinvolge diverse considerazioni, tra cui aspetti politici, economici e di sicurezza. Alcuni Paesi europei, Italia inclusa, evidenziano la necessità di valutare attentamente i tempi e le condizioni per un'adesione, sottolineando l'importanza di un processo equilibrato in un contesto internazionale complesso.

Molte delle argomentazioni addotte da alcuni Paesi europei, tra i quali l'Italia, per predicare prudenza sui tempi di ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea sono fondate. L'elenco delle motivazioni per dire che la data fatidica del 2027 è troppo ravvicinata, è lungo. Ci sono procedure ed esami da rispettare. Non si può permettere a Kiev di scavalcare Paesi che sono in fila da tempo, vedi l'Albania, per non creare un precedente. Si altererebbero gli equilibri Ue e aumenterebbe il peso dell'Europa orientale. O, ancora, c'è il rischio che dopo aver detto sì all'entrata dell'Ucraina nella Ue le elezioni a Kiev le vinca il partito filo-russo e sarebbero guai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

