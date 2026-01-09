Luciano Di Pietra morto investito in via Rossini | Tragedia annunciata servono dossi contro l' alta velocità | FOTO
La tragica morte di Luciano Di Pietra, investito in via Rossini, mette in luce i rischi di una strada caratterizzata da alta velocità e scarsa illuminazione. I residenti avevano più volte evidenziato la pericolosità di questa via, chiedendo interventi come i dossi per ridurre la velocità e migliorare la sicurezza. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi mirati per prevenire incidenti e tutelare la comunità.
“Una strada troppo veloce, troppo buia, troppo pericolosa”. E una tragedia che, per i residenti, “era annunciata”. La morte di Luciano Di Pietra, 75 anni, investito e ucciso insieme al suo cane in via Gioacchino Rossini a Viterbo, ha fatto esplodere rabbia e dolore in un quartiere che da tempo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
