Luciano Di Pietra morto investito in via Rossini | Tragedia annunciata servono dossi contro l' alta velocità | FOTO

La tragica morte di Luciano Di Pietra, investito in via Rossini, mette in luce i rischi di una strada caratterizzata da alta velocità e scarsa illuminazione. I residenti avevano più volte evidenziato la pericolosità di questa via, chiedendo interventi come i dossi per ridurre la velocità e migliorare la sicurezza. La vicenda sottolinea l’importanza di interventi mirati per prevenire incidenti e tutelare la comunità.

"Una strada troppo veloce, troppo buia, troppo pericolosa". E una tragedia che, per i residenti, "era annunciata". La morte di Luciano Di Pietra, 75 anni, investito e ucciso insieme al suo cane in via Gioacchino Rossini a Viterbo, ha fatto esplodere rabbia e dolore in un quartiere che da tempo.

