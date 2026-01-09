Lucci costretto al ritiro Dakar amara per il centauro

AREZZO La Dakar che fino a ieri aveva sorriso a Paolo Lucci alla fine ha presentato il conto con le sembianze di un imprevisto difficile da calcolare o prevedere. Ma d'altronde è proprio questo che rende unico il rally più affascinante al mondo con le sue tappe marathon dove i piloti possono contare solo su sè stessi. Alla quinta tappa, seconda giornata della prova marathon le cose si sono messe male per il centauro di Castiglion Fiorentino. Dopo un ottimo avvio (dodicesimo assoluto dopo 86 chilometri) Lucci si è ritrovato senza mousse posteriore – si tratta della schiuma posta all'interno dei pneumatici – andando a perdere una quindicina di minuti per sistemare al meglio considerando il contesto la ruota e ripartire.

