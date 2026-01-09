Lucca Juve l’addio della punta al Napoli può muovere il valzer degli attaccanti in Serie A Cosa potrebbe succedere

L’addio di Lucca dal Napoli e il suo possibile trasferimento alla Juventus potrebbero innescare un mercato di attaccanti in Serie A. La squadra partenopea, infatti, valuta diverse opzioni per sostituirlo, tra cui Dovbyk e Ferguson, entrambi in uscita dai giallorossi. Questa situazione apre scenari di mercato che potrebbero coinvolgere diverse società e attaccanti, contribuendo a ridefinire le gerarchie offensive del campionato.

Lucca Juve, il possibile passaggio in bianconero obbliga il Napoli alla ricerca del sostituto, sondati Dovbyk e Ferguson in uscita dai giallorossi. L'attenzione della Juventus per il reparto offensivo si concentra sempre più intensamente su un profilo che incarna fisicità e prospettiva: Lorenzo Lucca. La notizia cruciale è che, secondo quanto riportato da Di Marzio, qualora partisse Lucca, il Napoli guarderebbe in casa Roma per l'eventuale sostituto. Una strategia chiara che coinvolge profili di alto livello attualmente alla corte dei giallorossi, i quali potrebbero subire una rivoluzione nel reparto avanzato a gennaio.

Juve, contatti con l'agente di Lorenzo Lucca - L'infortunio che terrà fuori per diversi mesi Dusan Vlahovic potrebbe spingere la Juventus a cercare un nuovo attaccante già per il mese di gennaio.

Padovano scuote la Juve: "Lucca sarebbe una scommessa vera" Il momento della Juventus passa anche dalle parole di chi quell'ambiente lo conosce bene. Michele Padovano, intervistato da Tuttosport, analizza senza sconti la situazione bianconera e la ges

Il nome di #Lucca è accostato alla #Juventus e #Padovano lo appoggia. "Lucca Lo consiglieri alla #Juve. E' una scommessa, mi piace", le parole dell'ex bianconero.

