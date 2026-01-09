Lucca ha capito che al Benfica col greco Pavlidis avrebbe avuto poco spazio e quindi non ci va
Lucca ha deciso di non trasferirsi al Benfica, preferendo rimanere in attesa di altre opportunità. La squadra portoghese, con l’interesse di José Mourinho, aveva valutato il suo profilo per rafforzare l’attacco, ma le circostanze attuali hanno reso più complicato il suo arrivo. La situazione rimane in evoluzione, e il futuro del giocatore potrebbe dipendere da ulteriori sviluppi nel mercato.
Si complica la strada per Lorenzo Lucca al Benfica, José Mourinho lo aveva individuato per rafforzare la presenza offensiva, ma le cose non stanno come lo Special one vorrebbe. Soprattutto perché Lucca ha capito che non avrebbe affatto la strada spianata, al Benfica tra Pavlidis e Ivanovic c’è concorrenza in attacco, il posto bisogna guadagnarselo. Lo scrive A Bola Lucca sta mostrando resistenza a lasciare il paese, preferendo proseguire la carriera in Serie A. Questo è un primo ostacolo per gli “encarnados”, che dovrebbero convincere un giocatore con un ampio mercato e che, a 25 anni, ha già avuto esperienza all’estero (all’Ajax, nei Paesi Bassi) per poi tornare in una lega importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche: Adzic, il presidente Savicevic svela il malcontento della promessa bianconera e tuona: «Mi ha detto che con Tudor avrebbe avuto spazio! Deve andare a giocare in prestito». Ecco il rischio
Leggi anche: Hojlund ha sofferto gli 82 milioni che lo United ha pagato, in un altro club inglese avrebbe avuto più successo
Mourinho piomba su Lucca: così il Benfica potrebbe prendere l'attaccante del Napoli; Napoli, Lucca può andare via: lo vuole il Benfica di Mourinho; Lucca lascia la Serie A? Il Benfica tratta col Napoli: si discute della formula; Napoli, non solo il Benfica: anche il Nottingham Forest su Lucca. Le news di calciomercato.
SPORTITALIA - Napoli, Lucca non ha sciolto le riserve, confermato l'interesse del Benfica - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato di Sportitalia, è intervenuto sul proprio canale YouTube a proposito del futuro di Lorenzo Lucca: "Lucca non ha sciolto le riserve. napolimagazine.com
Pedullà – “Lucca non ha sciolto le riserve, diversi club sono interessati a lui” - Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, nel suo canale YouTube ha riportato delle novità di mercato in merito al futuro di Lorenzo Lucca. mondonapoli.it
Napoli, non solo il Benfica su Lucca: il Nottingham Forest ha chiesto informazioni - Non c'è solo il Benfica su Lorenzo Lucca: anche il Nottingham Forest ha chiesto informazioni sull'attaccante azzurro ... gianlucadimarzio.com
Fabrizio #Romano tramite il sul suo canale Youtube: "Attenzione al capitolo Lorenzo Lucca. Manna non avrebbe escluso scenari alternativi per il futuro dell’attaccante, lasciando aperta la possibilità di una sua partenza. In caso di cessione, il Napoli valuterebb - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.