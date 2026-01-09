lucca ha capito che al benfica col greco pavlidis avrebbe avuto poco spazio e quindi non ci va

Lucca ha deciso di non trasferirsi al Benfica, preferendo rimanere in attesa di altre opportunità. La squadra portoghese, con l’interesse di José Mourinho, aveva valutato il suo profilo per rafforzare l’attacco, ma le circostanze attuali hanno reso più complicato il suo arrivo. La situazione rimane in evoluzione, e il futuro del giocatore potrebbe dipendere da ulteriori sviluppi nel mercato.

Si complica la strada per Lorenzo Lucca al Benfica, José Mourinho lo aveva individuato per rafforzare la presenza offensiva, ma le cose non stanno come lo Special one vorrebbe. Soprattutto perché Lucca ha capito che non avrebbe affatto la strada spianata, al Benfica tra Pavlidis e Ivanovic c’è concorrenza in attacco, il posto bisogna guadagnarselo. Lo scrive A Bola Lucca sta mostrando resistenza a lasciare il paese, preferendo proseguire la carriera in Serie A. Questo è un primo ostacolo per gli “encarnados”, che dovrebbero convincere un giocatore con un ampio mercato e che, a 25 anni, ha già avuto esperienza all’estero (all’Ajax, nei Paesi Bassi) per poi tornare in una lega importante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

