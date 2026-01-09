Lucart tra i campioni globali della sostenibilità confermato il rating Platinum EcoVadis

Lucart si conferma tra i leader mondiali della sostenibilità, ottenendo il rating Platinum da EcoVadis. Questo riconoscimento testimonia l’impegno concreto dell’azienda nel rispettare elevati standard ambientali, sociali e di governance. In un contesto in cui la sostenibilità è un requisito imprescindibile, Lucart dimostra trasparenza e responsabilità attraverso valutazioni indipendenti e rigorose, rafforzando il proprio impegno verso un futuro più sostenibile.

Essere sostenibili, oggi, non basta più: bisogna dimostrarlo con i fatti, misurarsi con parametri rigorosi e sottoporsi al giudizio di osservatori indipendenti. È quello che fa Lucart, che per il quarto anno consecutivo si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis, il sistema di valutazione ESG più autorevole a livello globale. Il risultato è ancora più significativo se si guardano i numeri: con un punteggio di 89 su 100 (in crescita di 4 punti rispetto all'anno precedente), Lucart si colloca nel 99° percentile tra le oltre 150000 aziende analizzate da EcoVadis in più di 250 settori industriali e 185 Paesi.

