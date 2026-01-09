Lotto un terno e un ambo sulla ruota di Napoli fanno ' ricca' la Lombardia

Nel concorso del Lotto di giovedì 8 gennaio 2026, un giocatore di Rozzano, in provincia di Milano, ha vinto 22 euro grazie a un terno e un ambo sulla ruota di Napoli. La combinazione vincente 20-69-90 ha portato un risultato positivo, dimostrando come le estrazioni possano influire sui premi in diverse regioni italiane. Un momento di soddisfazione per chi si dedica con attenzione al gioco e alle sue chance.

La Lombardia sorride grazie alla ruota di Napoli nel concorso del Lotto di giovedì 8 gennaio 2026. A Rozzano, in provincia di Milano, il terno 20-69-90 sulla ruota partenopea ha portato nelle tasche di un appassionato dei novanta numeri ben 22.500 euro.L’ambo 20-90, sempre sulla ruota di Napoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Lotto, terno secco sulla ruota di Napoli: con 4.50 euro ne vince oltre 20mila Leggi anche: Lotto, 'colpo' nel napoletano: il terno vincente sulla ruota partenopea La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Estrazioni Lotto e Superenalotto, i numeri fortunati e il Jackpot di oggi 30 dicembre; Settimana con ben 5 estrazioni del Lotto di cui quattro consecutive; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 30 dicembre 2025: numeri vincenti. Centrati sedici '5'; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 5 gennaio: numeri vincenti. Lotto, un terno e un ambo sulla ruota di Napoli fanno 'ricca' la Lombardia - La Lombardia sorride grazie alla ruota di Napoli nel concorso del Lotto di giovedì 8 gennaio 2026. napolitoday.it

Lotto e 10eLotto: in Campania e nel Lazio vincite per 84.000 euro - E' stato premiato il Centro Italia nell'ultima estrazione del Lotto e del 10eLotto. agimeg.it

Lotto, le estrazioni di oggi mercoledì 7 gennaio: le ruote e i numeri vincenti - 30 e verranno pubblicate qui, su questa pagina, subito dopo le comunicazioni ufficiali. corrieredellumbria.it

«Potrebbe essere l’ultimo film, è un terno a lotto» - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.