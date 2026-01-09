Una consistente affluenza di clienti si sussegue al bancone, ciascuno con una battuta o una facezia, tutti desiderosi di scoprire chi sia la terza persona più fortunata d’Italia nel contesto della lotteria ‘Paperone’. La scena è caratterizzata da un’atmosfera di attesa e curiosità, senza eccessi, riflettendo l’interesse crescente attorno a questa vicenda ancora ignota.

Un via vai continuo di clienti, ognuno con la sua battuta e la propria facezia, tutti eccitati e animati da un’irrefrenabile curiosità: sapere chi sia la terza persona più fortunata d’Italia. Ieri a Le Ginestre, il bar tabacchi-giornalaio delle Forche di Puianello, era pieno come non mai. Qui la Lotteria della Befana ha portato ad uno sconosciuto il terzo premio nazionale, pari a 2 milioni di euro: una di quelle cifre siderali capaci di cambiare radicalmente un’esistenza. Forse per respirare un po’ di quella fortuna, accanto ai curiosi che prendono un caffè e sfogliano il giornale c’è anche chi entra apposta per comprare un Gratta e Vinci o tentare la sorte con il Superenalotto, il cui jackpot ha superato la soglia dei 100 milioni di euro, segnando un nuovo traguardo nella storia del gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lotteria, ‘Paperone’ ancora ignoto

