Lotta alla droga durante il passaggio della Fiamma Olimpica un significativo momento di riflessione

Da riminitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il passaggio della Fiamma Olimpica, si è tenuto un momento di riflessione sulla lotta alla droga. In Italia, oltre 3,5 milioni di persone hanno utilizzato sostanze stupefacenti nell’ultimo anno, con l’Emilia-Romagna che registra consumi superiori alla media nazionale, soprattutto tra i giovani. È importante continuare a sensibilizzare e promuovere iniziative di prevenzione per affrontare questa sfida sociale.

In Italia oltre 3,5 milioni di persone hanno fatto uso di sostanze stupefacenti nell’ultimo anno e l’Emilia-Romagna si conferma stabilmente tra le regioni con i consumi più alti sopra la media nazionale, in particolare tra i giovani. È da questi numeri che nasce l’urgenza di parlare di. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Narni, il passaggio della fiamma olimpica: “Felici ed orgogliosi. Un momento di emozione e partecipazione” GALLERIA FOTOGRAFICA

Leggi anche: Narni, prove generali del passaggio della fiamma olimpica: “un momento storico per l’intera comunità”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.