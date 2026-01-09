Lotta alla droga durante il passaggio della Fiamma Olimpica un significativo momento di riflessione
Durante il passaggio della Fiamma Olimpica, si è tenuto un momento di riflessione sulla lotta alla droga. In Italia, oltre 3,5 milioni di persone hanno utilizzato sostanze stupefacenti nell’ultimo anno, con l’Emilia-Romagna che registra consumi superiori alla media nazionale, soprattutto tra i giovani. È importante continuare a sensibilizzare e promuovere iniziative di prevenzione per affrontare questa sfida sociale.
In Italia oltre 3,5 milioni di persone hanno fatto uso di sostanze stupefacenti nell’ultimo anno e l’Emilia-Romagna si conferma stabilmente tra le regioni con i consumi più alti sopra la media nazionale, in particolare tra i giovani. È da questi numeri che nasce l’urgenza di parlare di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
