Lotito punzecchia la Roma | Raspadori? Mica è Maradona

Durante i festeggiamenti per i 126 anni della Lazio, il presidente Lotito ha parlato del mercato biancoceleste, concentrandosi sui recenti sviluppi. Nel corso dell’intervista, ha anche rivolto una battuta alla Roma, commentando ironicamente le trattative giallorosse e sottolineando che Raspadori non è Maradona. Un gesto che ha attirato l’attenzione, senza però perdere di vista l’obiettivo principale dei festeggiamenti.

Durante i festeggiamenti per i 126 anni della Lazio, il presidente biancoceleste ha concesso qualche minuto ai giornalisti lì presenti, concentrandosi sul mercato sbloccato della Lazio, ma ne ha approfittato per lanciare una frecciatina alle trattative dall'altra sponda del Tevere, quella giallorossa. Di seguito le sue parole in merito a Giacomo Raspadori. "I giocatori che ho contattato non sono voluti venire!". Ha così risposto il Senatore della Repubblica Italiana alle domande inerenti a dei colpi in entrata sfumati, con il solito modo diretto e alquanto scorbutico. I giornalisti gli hanno però fatto notare che anche Giacomo Raspadori era fra questi possibili innesti, mentre adesso verrà quasi sicuramente preso in prestito dalla Roma.

Ecco il nuovo centravanti della Lazio: Ratkov è atterrato a Fiumicino L’attaccante classe 2003 dopo le visite mediche firmerà così il suo nuovo contratto coi biancocelesti, col presidente Claudio Lotito che per il suo cartellino ha messo in conto un investiment - facebook.com facebook

