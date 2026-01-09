L'oroscopo di sabato 10 gennaio 2026 | Giove rende seriosi Capricorno e Bilancia
L’oroscopo di sabato 10 gennaio 2026 evidenzia un clima di maggiore attenzione e riflessione, con il Sole, Marte e Venere nel Capricorno che si confrontano con Giove. Questa configurazione suggerisce un giorno orientato alla serietà e alla pianificazione, lasciando poco spazio all’improvvisazione. È un momento per valutare con attenzione le proprie scelte e mantenere un atteggiamento equilibrato in tutte le attività.
Nell’oroscopo di sabato 10 gennaio 2026, con Sole, Marte e Venere congiunti in Capricorno e opposti a Giove non c’è spazio per l’improvvisazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
