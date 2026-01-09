L'oroscopo di sabato 10 gennaio 2026 | Giove rende seriosi Capricorno e Bilancia

Da fanpage.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’oroscopo di sabato 10 gennaio 2026 evidenzia un clima di maggiore attenzione e riflessione, con il Sole, Marte e Venere nel Capricorno che si confrontano con Giove. Questa configurazione suggerisce un giorno orientato alla serietà e alla pianificazione, lasciando poco spazio all’improvvisazione. È un momento per valutare con attenzione le proprie scelte e mantenere un atteggiamento equilibrato in tutte le attività.

Nell’oroscopo di sabato 10 gennaio 2026, con Sole, Marte e Venere congiunti in Capricorno e opposti a Giove non c’è spazio per l’improvvisazione. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Leggi anche: Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 10 gennaio 2026

Leggi anche: L’oroscopo di sabato 3 gennaio 2026: sbalzi d’umore per Cancro e Capricorno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

L’oroscopo della seconda settimana di gennaio 2026; L’oroscopo di sabato 10 gennaio e del weekend post-Feste: ecco i segni più fortunati; Oroscopo del giorno dopo: sabato 10 gennaio 2026 (San Guglielmo di Bourges); L’oroscopo di sabato 10 gennaio e del weekend post-Feste: ecco i segni più fortunati.

oroscopo sabato 10 gennaioL’oroscopo di sabato 10 gennaio 2026: Giove rende seriosi Capricorno e Bilancia - Nell’oroscopo di sabato 10 gennaio 2026, con Sole, Marte e Venere congiunti in Capricorno e opposti a Giove non c’è spazio per l’improvvisazione ... fanpage.it

oroscopo sabato 10 gennaioOroscopo di Paolo Fox del 10 gennaio: semaforo verde per i Pesci - Secondo l’ oroscopo di Paolo Fox del 10 gennaio, i nati sotto il segno del Cancro dovrebbero riaprire il cuore all’amore evitando però di voler cambiare il partner, mentre i nativi del Capricorno fare ... ilsipontino.net

oroscopo sabato 10 gennaioOroscopo di sabato 10 gennaio 2026: giornata da 10 per Vergine e Bilancia - Oroscopo oggi sabato 10 gennaio 2026, i segni Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. gazzetta.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.