Lorenzo Musetti supera Wong e si qualifica per la semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong. Con questa vittoria, il tennista italiano apre la strada alla prima semifinale dell’anno, continuando il proprio percorso nel torneo. Un risultato importante che testimonia il buon momento di forma di Musetti e la sua crescita nel circuito professionistico.

Prima semifinale dell’anno per un convincente Lorenzo Musetti, che continua il suo cammino nel torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista toscano ha sconfitto il padrone di casa Coleman Wong, numero 150 della classifica mondiale, in due set con il punteggio di 6-4 6-4 in un’ora e quindici minuti di gioco. Adesso l’azzurro aspetta il vincente del match tra il russo Andrey Rublev ed il portoghese Nuno Borges. Una prestazione sicuramente solida quella di Musetti, che ha ottenuto moltissimo con la seconda di servizio. Questo è forse il colpo che ha inciso maggiormente nel match rispetto al suo avversario, visto che l’italiano ha vinto l’81% dei punti quando ha servito la seconda, mentre Wong appena il 29%. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Musetti non sbaglia con Wong e accede in semifinale a Hong Kong!

