L’opera distrutta buttata e restaurata di Andrea Pazienza | È di chi l’ha trovata

L’opera di Andrea Pazienza, recentemente trovata e restaurata, rappresenta un esempio significativo del suo talento e della sua capacità di coniugare arte e critica sociale. Il pannello raffigura il personaggio di Zanardi su un cavallo, realizzato durante il restauro di Fontana Mesina. La scoperta e il recupero di questa creazione offrono uno sguardo prezioso sul percorso artistico di Pazienza e sulla sua influenza nel panorama culturale italiano.

L'artista e fumettista Andrea Pazienza aveva affrescato un grande pannello con il suo personaggio di Zanardi in groppa a un cavallo nel restauro di Fontana Mesina. Pochi mesi dopo l'opera viene fatta a pezzi e gettata in un angolo. La madre di un 19enne appassionato di Paz si fa portare a casa i resti. E a distanza di anni l'opera, parzialmente ricomposta, ricomparirà in diverse mostre a Bologna, Torino, Napoli, Milano, Roma. Fino a quella attualmente in corso al Maxxi all'Aquila. Riccardo Pieri, il figlio di quella donna, l'ha restaurato. Ma a chi appartiene adesso? Il comune di Cesena lo pagò un milione di vecchie lire nel 1984.

