L’omicida di Aurora è un pregiudicato Ma nel casellario risulta incensurato
L’omicida di Aurora, un pregiudicato, risulta incensurato nel casellario, creando un paradosso che ha colpito l’opinione pubblica. L’interrogatorio del peruviano accusato di aver abusato e ucciso la giovane a Milano si è svolto in un contesto complesso e teso. Questa vicenda evidenzia come, in alcuni casi, le registrazioni ufficiali possano non riflettere appieno la realtà delle azioni.
Surreale interrogatorio del peruviano accusato di aver abusato e poi ammazzato la diciannovenne a Milano. «L’ho strangolata, non sapevo d’averla fatta fuori. Pensavo fosse in dormiveglia». Il giallo dei precedenti spariti. Non si conoscevano. Si sono incrociati per caso su una banchina della linea 2 della metropolitana di Milano, stazione Cimiano. Lei, Aurora Livoli, 19 anni, gli avrebbe chiesto qualche euro per comprare le sigarette. Lui, Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, peruviano, in carcere per rapina, ieri, durante un interrogatorio a tratti surreale e zeppo di particolari, ha confessato di averla uccisa nel condominio di via Paruta. 🔗 Leggi su Laverita.info
