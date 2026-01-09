L’omicida di Aurora è un pregiudicato Ma nel casellario risulta incensurato

L’omicida di Aurora, un pregiudicato, risulta incensurato nel casellario, creando un paradosso che ha colpito l’opinione pubblica. L’interrogatorio del peruviano accusato di aver abusato e ucciso la giovane a Milano si è svolto in un contesto complesso e teso. Questa vicenda evidenzia come, in alcuni casi, le registrazioni ufficiali possano non riflettere appieno la realtà delle azioni.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.