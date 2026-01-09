L' olio si surriscalda troppo e scoppia l' incendio in cucina | feriti in due

Un incidente in cucina ha provocato un incendio causato dall’olio surriscaldato, che ha preso fuoco sotto l’effetto del fornello a gas. L’incidente ha coinvolto due persone, rimaste ferite durante le operazioni di spegnimento. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle temperature durante la cottura per prevenire rischi e incidenti domestici.

Stavano cucinando quando l'olio surriscaldato, sotto la spinta del fuoco di un piano di cottura a gas, ha innescato un incendio in tutta la cucina. È successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 8 gennaio, a Tione, in un'abitazione a pochi passi dal centro storico.Le fiamme hanno interessato.

