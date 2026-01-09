L' olio si surriscalda troppo e scoppia l' incendio in cucina | feriti in due
Un incidente in cucina ha provocato un incendio causato dall’olio surriscaldato, che ha preso fuoco sotto l’effetto del fornello a gas. L’incidente ha coinvolto due persone, rimaste ferite durante le operazioni di spegnimento. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle temperature durante la cottura per prevenire rischi e incidenti domestici.
Stavano cucinando quando l’olio surriscaldato, sotto la spinta del fuoco di un piano di cottura a gas, ha innescato un incendio in tutta la cucina. È successo nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 8 gennaio, a Tione, in un’abitazione a pochi passi dal centro storico.Le fiamme hanno interessato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: L'olio si surriscalda troppo e scoppia l'incendio in cucina: feriti in due
Leggi anche: Scoppia l'incendio nella cucina di un ristorante, momenti di paura nel centro storico
? L'olio si surriscalda troppo e scoppia l'incendio in cucina: feriti in due.
Dimentica la pentola sul fuoco, cucina in fiamme --> https://www.nordest24.it/incendio-cucina-tione-olio-surriscaldato - facebook.com facebook
#Incendio nel primo pomeriggio di oggi, a Tione, nella cucina di un’abitazione. A provocarlo, l’olio surriscaldato contenuto in una pentola sul fornello a gas. Le fiamme hanno interessato anche la cappa. Limitati i danni grazie all'intervento dei #vvf di #Tione #v x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.