L' olio si surriscalda troppo e scoppia l' incendio in cucina | feriti in due

Un incidente in cucina ha provocato un incendio causato dall’olio surriscaldato, che ha preso fuoco sotto l’effetto del fornello a gas. L’incidente ha coinvolto due persone, rimaste ferite durante le operazioni di spegnimento. L’episodio evidenzia l’importanza di prestare attenzione alle temperature durante la cottura per prevenire rischi e incidenti domestici.

